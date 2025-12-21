Скидки
«Ноль калорий?» Хабиб Нурмагомедов забавно отреагировал на подарок в виде оманских чипсов

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Оман. Там чемпиону подарили чипсы местного производства, но он решил проверить их калорийность.

Голос за кадром. Хабиб, у меня есть для тебя небольшой подарок. Одна из самых популярных вещей, связанных с Оманом во всём мире, — это оманские чипсы, так что я купил тебе немного.

Хабиб. Хорошо, спасибо тебе большое.

Голос за кадром. Не хочешь попробовать прямо сейчас?

Хабиб. Ноль калорий? (Смеются.)

Голос за кадром. Иншаллах.

Хабиб. Иншаллах. Как много калорий?

Голос за кадром. Я не знаю, я не проверял.

Хабиб (проверяет пачку). 15. Это нормально. Я попробую позже, — сказал Хабиб в видео.


