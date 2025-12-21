«Дотащил до шестого раунда». Адесанья раскритиковал бой Энтони Джошуа с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал проведение поединка между Джейком Полом и Энтони Джошуа.

«У меня такое ощущение, что Эй-Джей буквально дотащил Джейка Пола до шестого раунда. Я доверяю тому, что вижу своими глазами, и я понимаю бокс. Я прекрасно видел, что происходило в первых раундах. Я не знаю… что за хрень [была во втором раунде]. Эй-Джей должен попадать лучше, чем это. Не, мне не нравится [то, что делают в четвёртом раунде]. Я знаю, что вижу своими глазами, и не могу позволить мозгу себя обмануть… Я точно вижу, что происходит. Я видел удары, которые должны были идти в голову, но уходили в корпус. Они заработали деньги. Все счастливы. Бла-бла-бла-бла-бла», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.