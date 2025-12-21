Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даррен Тилл — о награде Джошуа за победу над Полом: это не пояс, это ожерелье

Даррен Тилл — о награде Джошуа за победу над Полом: это не пояс, это ожерелье
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл отреагировал на победу бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа над блогером Джейком Полом в главном поединке боксёрского шоу Netflix в Майами, который состоялся 20 декабря.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Большой фарс! Это не пояс, это ожерелье!» — написал Тилл в своём аккаунте в социальной сети X.

Британский боксёр нокаутировал Пола в шестом раунде, одержав первую победу после поражения от Даниеля Дюбуа в сентябре 2024 года. Для Джейка Пола, находившегося на серии из шести побед, это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд 29-4. Рекорд 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

Сейчас читают:
Джейк Пол — Энтони Джошуа: Эй Джей избил блогера! Но тот отстоял шесть раундов
Джейк Пол — Энтони Джошуа: Эй Джей избил блогера! Но тот отстоял шесть раундов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android