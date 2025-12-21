Даррен Тилл — о награде Джошуа за победу над Полом: это не пояс, это ожерелье

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл отреагировал на победу бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа над блогером Джейком Полом в главном поединке боксёрского шоу Netflix в Майами, который состоялся 20 декабря.

«Большой фарс! Это не пояс, это ожерелье!» — написал Тилл в своём аккаунте в социальной сети X.

Британский боксёр нокаутировал Пола в шестом раунде, одержав первую победу после поражения от Даниеля Дюбуа в сентябре 2024 года. Для Джейка Пола, находившегося на серии из шести побед, это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд 29-4. Рекорд 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.