Дмитрий Бивол — лидер по наименьшему числу пропущенных ударов по данным CompuBoх

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол возглавил рейтинг боксёров по наименьшему количеству пропущенных ударов в поединках по данным CompuBox.

Дмитрий в среднем за поединок пропускает 6,7 удара и 4,4 — силовых. На второй строчке — бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия — 6,7 удара за бой и 4,8 — силовых.

Третья строчка у абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японца Наоя Иноуэ — 6,9 удара за бой и 4,7 силовых.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Комментарии
