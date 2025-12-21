Перри — Полу: надо найти новый способ тренироваться, чтобы размер не имел значения

34-летний американский боец Майк Перри, известный по своим выступлениям в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFС), отреагировал на поражение Джейка Пола от Энтони Джошуа в главном поединке боксёрского шоу Netflix в Майами 20 декабря.

«Джейк был храбрым или глупым, чтобы выйти на ринг с Джошуа.

Да ладно, он точно сошёл с ума, что вышел туда. Джошуа слишком велик для Джейка. Джейк уже устал в конце четвёртого раунда, переходя в пятый, много странных падений на канвас. Надо найти новый способ тренироваться, чтобы размер не имел значения», — написал Перри в своём аккаунте в социальной сети Х.

Перри, который сам проиграл Полу техническим нокаутом в 2024 году, прокомментировал ход поединка, отметив явное физическое превосходство бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе. Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, одержав первую победу после поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.