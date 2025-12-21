Алджамейн Стерлинг вызвал на бой сразу трёх полулегковесов, включая Мовсара Евлоева

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в резкой форме вызвал на бой сразу нескольких топовых бойцов полулёгкого дивизиона, назвав конкретные сроки и место для одного из поединков.

«Лерон Мёрфи, я готов к тебе! Февраль или март в твоём родном городе [Манчестере]. Задай жару, я готов. Яир Родригес, я готов! Мовсар Евлоев, я выиграл тот бой! Готов к вам, придурки. Скажите Дане Уайту, чтобы он подготовил вас. Если вы хотите пойти в Белый дом, пойду с вами. В конце концов, я здесь, чтобы зарабатывать грёбаные деньги, чувак», — заявил Стерлинг в видео, опубликованном на своей странице в соцсети.

Стерлинг, перешедший в полулёгкий вес после поражения от Шона О’Мэлли в августе 2023 года, провёл поединок с россиянином Мовсаром Евлоевым в декабре 2024 года, но проиграл единогласным решением судей.

Британец Лерон Мёрфи и мексиканец Яир Родригес занимают третью и четвёртую строчки рейтинга UFC в этом дивизионе.