«Лучше бы слово на букву «н». Бакли — о том, что Рахмонов назвал его чёрным мальчиком

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли прокомментировал слова третьего номера рейтинга UFC в полусреднем весе, Шавката Рахмонова, представляющего Казахстан, который назвал его чёрным мальчиком.

«Это не [расизм], но это заученная вещь. Кто-то подсказал ему так сказать. Честно, мне было бы легче, если бы он использовал слово на букву «н». Не буду врать — называть меня мальчиком — это уже перебор, потому что я взрослый мужчина.

Ты просто пытаешься проявить неуважение, для меня не проблема, если ты проявляешь неуважение, но этот бой всё равно примешь», — сказал Бакли на YouTube-канале Parry Punch.