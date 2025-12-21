Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Лучше бы слово на букву «н». Бакли — о том, что Рахмонов назвал его чёрным мальчиком

«Лучше бы слово на букву «н». Бакли — о том, что Рахмонов назвал его чёрным мальчиком
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли прокомментировал слова третьего номера рейтинга UFC в полусреднем весе, Шавката Рахмонова, представляющего Казахстан, который назвал его чёрным мальчиком.

«Это не [расизм], но это заученная вещь. Кто-то подсказал ему так сказать. Честно, мне было бы легче, если бы он использовал слово на букву «н». Не буду врать — называть меня мальчиком — это уже перебор, потому что я взрослый мужчина.

Ты просто пытаешься проявить неуважение, для меня не проблема, если ты проявляешь неуважение, но этот бой всё равно примешь», — сказал Бакли на YouTube-канале Parry Punch.

Материалы по теме
Бакли признался, что плакал после поражения Маддалены в бою с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android