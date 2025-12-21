«На уровне выше среднего». Костя Цзю — о победе своего сына Тима над Веласкесом

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю прокомментировал победу своего сына и бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тима Цзю над Энтони Веласкесом.

«Хороший бой был, Тим грамотно его провёл, на уровне выше среднего. Получилось без эмоциональных срывов, нормально отработал, лучше, чем в прошлых боях, в этом и был залог победы», — приводит слова Цзю-старшего «Матч ТВ».

Поединок состоялся в среду, 17 декабря, в Сиднее и завершился победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (100-90, 100-90, 100-91).