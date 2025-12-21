Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«На уровне выше среднего». Костя Цзю — о победе своего сына Тима над Веласкесом

«На уровне выше среднего». Костя Цзю — о победе своего сына Тима над Веласкесом
Комментарии

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю прокомментировал победу своего сына и бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тима Цзю над Энтони Веласкесом.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:30 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Энтони Веласкес

«Хороший бой был, Тим грамотно его провёл, на уровне выше среднего. Получилось без эмоциональных срывов, нормально отработал, лучше, чем в прошлых боях, в этом и был залог победы», — приводит слова Цзю-старшего «Матч ТВ».

Поединок состоялся в среду, 17 декабря, в Сиднее и завершился победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (100-90, 100-90, 100-91).

Материалы по теме
Перемены пошли на пользу. Тим Цзю переехал небитого американского нокаутёра
Перемены пошли на пользу. Тим Цзю переехал небитого американского нокаутёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android