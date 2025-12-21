Скидки
Ковингтон: не могу поверить, что кто-то ставил на победу ребёнка с Disney в бою с Джошуа

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил непонимание из-за того, что часть фанатов верила в победу 14-го номера рейтинга WBA в супертяжёлом весе соотечественника Джейка Пола в бою с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе соотечественником Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Не могу поверить, люди действительно ставили, что ребёнок с канала Disney победит олимпийского чемпиона и чемпиона мира в тяжёлом весе. Я бы не удивился, если бы Джейк наконец-то перестал притворяться бойцом. Повесь перчатки на гвоздь, Джейк. Нет никаких коротких путей или инъекций, которые могли бы сделать тебя настоящим бойцом», — приводит слова Ковингтона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

