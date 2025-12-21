Скидки
Костя Цзю объяснил, почему третий бой между Биволом и Бетербиевым всё ещё актуален

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю объяснил, почему идея организации третьего боя между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым всё ещё актуальна.

«Этот бой всегда привлечёт внимание, потому что неизвестно, кто победит. Нет фаворита, в этом интрига. Если организаторы захотят провести третий бой, Бивол и Бетербиев точно не откажутся. Всё зависит от финансов, но идея провести бой в России хорошая», — приводит слова Цзю портал «Матч ТВ».

Напомним, первый бой между Артуром и Дмитрием завершился в пользу Бетербиева, а в реванше победу одержал Бивол.

