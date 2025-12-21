«Это позволяло оставаться ему на вершине». Экс-чемпион UFC назвал секрет доминации Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд с восхищением высказался о стиле боя своего бывшего одноклубника и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — мастер спорта [в борьбе]. Он придерживался того, что умел [в поединках]. Всегда знал, что будет делать. Независимо от того, насколько хорошо владел ударной техникой и насколько хорошо осваивал другие области единоборств, Хабиб всегда оставался верен своему основному делу. В нём всегда была та непринуждённость, которая позволяла ему оставаться на вершине. Он невероятно вынослив. Я весил 84 кг, а он — 70 кг, но при этом Хабиб всё равно был силён как бык», — приводит слова Рокхолда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.