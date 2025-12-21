Скидки
Топурия: очень хочу победить Махачева на глазах Хабиба. Они высокомерные и самонадеянные

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился мыслями насчёт потенциального боя с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Считаю своей сильной стороной грэпплинг, но в последнее время я смирился с тем, что это не то, чего хочет видеть публика. Хотя в случае с Исламом, возможно, это именно то, что все хотят увидеть. В поединке с ним я буду доминировать в стойке, нанесу три—четыре удара в нужное место и одержу победу на глазах Хабиба, очень этого хочу.

Они такие самонадеянные и высокомерные. Если Хабиб захочет вмешаться после этого [когда я возьму верх], с радостью наступлю ему на голову», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

