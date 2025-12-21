Топурия: я не Делла Маддалена. Когда ударю Махачева своей правой, его будет ждать сон

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность, что является наиболее опасным соперником для чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Все знают, что бой между мной и Махачевым все хотят увидеть, и по какой-то причине Ислам его не принял, а потом ещё и слишком много болтает. Очень легко говорить за тысячи километров и критиковать меня, но когда я оказываюсь в октагоне, начинаешь понимать, что я не Джек Делла Маддалена, не Дэн Хукер, не все те парни, с которыми ты встречался. Я совсем другой, когда нанесу тебе удар своей правой, увидишь, что тебя ждёт очень-очень долгий сон», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.