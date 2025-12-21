Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия посоветовал Царукяну поменять нижнее бельё из-за снятия с реванша против Махачева

Топурия посоветовал Царукяну поменять нижнее бельё из-за снятия с реванша против Махачева
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вновь раскритиковал решение первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна за отказ выйти на реванш с соотечественником Исламом Махачевым, который должен был пройти на турнире UFC 311.

«Арман является хорошим бойцом. У него были шансы, но он отказался соревноваться. Все бойцы сталкиваются с болью в руках, ногах и всем прочим, но мы всё равно идём на бой. Может быть, ему стоит сменить нижнее белье после такого решения. Арман, иди нахрен», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android