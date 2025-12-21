Топурия посоветовал Царукяну поменять нижнее бельё из-за снятия с реванша против Махачева

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вновь раскритиковал решение первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна за отказ выйти на реванш с соотечественником Исламом Махачевым, который должен был пройти на турнире UFC 311.

«Арман является хорошим бойцом. У него были шансы, но он отказался соревноваться. Все бойцы сталкиваются с болью в руках, ногах и всем прочим, но мы всё равно идём на бой. Может быть, ему стоит сменить нижнее белье после такого решения. Арман, иди нахрен», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.