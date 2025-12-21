Скидки
Илия Топурия: чувствую, что превосхожу Махачева и Царукяна по навыкам, мужеству и знаниям

Илия Топурия: чувствую, что превосхожу Махачева и Царукяна по навыкам, мужеству и знаниям
28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что считает себя лучше всех бойцов смешанных единоборств.

«Чувствую, что превосхожу всех остальных по навыкам, знаниям, храбрости и мужеству. Чувствую, что превосхожу Армана и Ислама», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

