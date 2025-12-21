Скидки
Бокс/ММА Новости

Боец UFC Никал защитит титул в схватке с 48-летним Йоэлем Ромеро

Боец UFC Никал защитит титул в схватке с 48-летним Йоэлем Ромеро
48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт титульную схватку с бойцом UFC американцем Бо Никалом на турнире по профессиональной вольной борьбе Real American Freestyle 5, который состоится 10 января. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Отметим, Никал является чемпионом лиги в полутяжёлом весе, а Ромеро стал обладателем временного титула после того, как сегодня, 21 декабря, победил американца Пэта Дауни.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В рекорде Солдата бога по ММА 16 побед и семь поражений. В данный момент Йоэль выступает в боях на голых кулаках в BKFC и в Dirty Boxing.

Бо 29 лет. У Никала в профессиональном рекорде в ММА восемь побед и одно поражение. Является трёхкратным чемпионом первого дивизиона NCAA по борьбе. Спортсмен входил в число кандидатов для участия в Олимпийских играх в 2020 году в составе сборной США, но не прошёл отборочные схватки.

