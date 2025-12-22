56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший назвал лучшего боксёра в мире в данный момент.

«Прямо сейчас, если Теренс действительно уйдёт на пенсию, им должен быть Усик. Александр, без сомнения, лучший», — сказал Джонс-младший в интервью на YouTube-канале Fight Hype TV.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал как профи в ноябре 2013 года.