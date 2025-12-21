Скидки
Кормье заявил, что удручён неучастием Алекса Перейры в турнире в Белом доме

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил разочарование заявлением действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейра, что ему не удастся выступить на турнире UFC в Белом доме.

«Искренне считаю, самой удручающей новостью стало заявление Алекса Перейры, что он не будет драться в Белом доме. Перейра, очевидно, одна из крупнейших звёзд UFC. Когда он выходит на бой, в большинстве случаев вы знаете, что это будет зрелищный поединок, скорее всего, или, возможно, финиш», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.

