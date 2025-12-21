«Показал великолепную храбрость». Трамп — о выступлении Джейка Пола в бою с Джошуа

Президент США Дональд Трамп поделился мыслями насчёт поединка между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«В самолёте я только что посмотрел бой Джейка Пола. Он показал себя действительно хорошо, особенно продемонстрировав великолепную храбрость в поединке с очень талантливым и габаритным Энтони Джошуа. Фантастическое зрелище, но отдельная похвала Джейку за его выносливость и, честно говоря, за мастерство в бою против гораздо более крупного соперника!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.