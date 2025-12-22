Джошуа: я заслужил критику в свой адрес за выступление в бою с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признал, что заслужил критику в свой адрес за выступление в бою с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе британцем Джейком Полом. Их бой состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США) и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Я заслужил критику в свой адрес. Мы элитные бойцы. Если бы я поставил себя на место тренера, и мой боец ​​провёл бы шесть раундов с Джейком Полом… Завтра же отправил бы его обратно в спортзал, немного поиздевался над ним и сразу же вернулся бы к работе.

Подумал бы: «Как ты позволяешь этому парню выигрывать у тебя шесть раундов? Ты что, с ума сошёл?» Но я не могу вернуться в прошлое. Надо отдать Джейку должное, он хорошо справился. Предупредил его, что произойдёт, но для этого потребовалось шесть раундов», — приводит слова Джошуа портал talkSPORT.