Карлос Пратес рассказал, что ему предлагали бой с Арманом Царукяном в Армении

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес рассказал, что получал предложение провести поединок с российским легковесом Арманом Царукяном, который так и не состоялся.

«Мне предложили бой с Арманом Царукяном в Армении, и я согласился, но UFC сказал нет. Я был очень взволнован», — заявил бразильский боец в интервью YouTube-каналу VechterBazen.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Пратес нокаутировал британского экс-чемпиона Леона Эдвардса. Всего на счету бразильца в UFC пять побед и одно поражение.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября в Катаре в главном бою вечера он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде. Спустя менее чем месяц, 18 декабря, Царукян одержал победу сабмишеном над Мехди Байдулаевым в главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве.