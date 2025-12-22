Скидки
В главном бою UFC в Лондоне 21 марта могут сойтись непобеждённые Евлоев и Мёрфи — KevinK.

Комментарии

В разработке находится бой между непобеждёнными бойцами UFC Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи, который может стать главным событием турнира в Лондоне 21 марта. Об этом сообщает источник KevinK.

Россиянин Евлоев (19 побед без поражений) в последний раз выступал в декабре 2024 года, одержав победу единогласным решением над экс-чемпионом Алджеймейном Стерлингом на UFC 310. Британец Мёрфи (17 побед, одна ничья) проводил последний бой в августе 2024 года, нокаутировав в первом раунде Аарона Пико на UFC 319.

Если промоушен утвердит это противостояние, бой может стать титульным в полулёгком весе, так как оба бойца входят в топ-5 рейтинга дивизиона. Ранее Мёрфи также получал вызов от Стерлинга, готового встретиться с ним в феврале или марте.

Комментарии
