«Ты — шутка, *****». Царукян ответил на предложение от Топурии «сменить нижнее бельё»

Российский боец UFC Арман Царукян резко ответил непобеждённому обладателю титула UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии, который ранее в грубой форме раскритиковал его и предложил «сменить нижнее бельё».

«Ты говоришь о том, что берёшь перерыв в боях, чтобы решить семейные проблемы, но, похоже, у тебя полно свободного времени для всех этих интервью. Ты — шутка, *****», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети X, добавив смайлик кошки.

Ранее испанский чемпион в интервью заявил, что Царукян «имел шанс драться за титул, но отказался». Сам Топурия временно отложил защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе из-за семейных проблем.