Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты — шутка, *****». Царукян ответил на предложение от Топурии «сменить нижнее бельё»

«Ты — шутка, *****». Царукян ответил на предложение от Топурии «сменить нижнее бельё»
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян резко ответил непобеждённому обладателю титула UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии, который ранее в грубой форме раскритиковал его и предложил «сменить нижнее бельё».

«Ты говоришь о том, что берёшь перерыв в боях, чтобы решить семейные проблемы, но, похоже, у тебя полно свободного времени для всех этих интервью. Ты — шутка, *****», — написал Царукян в своём аккаунте в социальной сети X, добавив смайлик кошки.

Ранее испанский чемпион в интервью заявил, что Царукян «имел шанс драться за титул, но отказался». Сам Топурия временно отложил защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе из-за семейных проблем.

Материалы по теме
Топурия посоветовал Царукяну поменять нижнее бельё из-за снятия с реванша против Махачева
Сейчас читают:
Царукян мог бы стать олимпийским чемпионом. Его борьба — потрясающая
Царукян мог бы стать олимпийским чемпионом. Его борьба — потрясающая
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android