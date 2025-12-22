Логан Пол во время боя его брата Джейка с Энтони Джошуа оскорблял Эй Джея

30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол был заснят на видео во время боя между его младшим братом Джейком Полом и Энтони Джошуа, где он кричал оскорбительные реплики в адрес бывшего чемпиона мира.

«Всё хорошо, братан. Ты теперь старик. Это безумие. Так что ты будешь делать? Ты проиграешь каждый раунд. Это может убить твоё наследие, Эй Джей», — говорит Пол в видео, опубликованном в аккаунте Happy Punch в социальной сети Х.

Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в шестом раунде. После поединка оба боксёра согласно стандартной процедуре получили медицинские отстранения от Атлетической комиссии Флориды. Для технического нокаута, как правило, предусмотрен автоматический 30-дневный запрет на любую боксёрскую активность для обеспечения восстановления бойца.