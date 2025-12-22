Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол во время боя его брата Джейка с Энтони Джошуа оскорблял Эй Джея

Логан Пол во время боя его брата Джейка с Энтони Джошуа оскорблял Эй Джея
Комментарии

30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол был заснят на видео во время боя между его младшим братом Джейком Полом и Энтони Джошуа, где он кричал оскорбительные реплики в адрес бывшего чемпиона мира.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Всё хорошо, братан. Ты теперь старик. Это безумие. Так что ты будешь делать? Ты проиграешь каждый раунд. Это может убить твоё наследие, Эй Джей», — говорит Пол в видео, опубликованном в аккаунте Happy Punch в социальной сети Х.

Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в шестом раунде. После поединка оба боксёра согласно стандартной процедуре получили медицинские отстранения от Атлетической комиссии Флориды. Для технического нокаута, как правило, предусмотрен автоматический 30-дневный запрет на любую боксёрскую активность для обеспечения восстановления бойца.

Сейчас читают:
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android