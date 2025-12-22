Али Абдель-Азиз — о словах Топурии: не уверен, стоит ли людям и дальше делать ему скидку

Известный менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на последнее интервью действующего чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, в котором тот высказался о Хабибе Нурмагомедове, Исламе Махачеве и Армане Царукяне.

«Я немного сбит с толку. Все дают этому парню [Илие] пространство и уважение, чтобы он решил свои семейные проблемы. Но потом он выходит и говорит о Хабибе, Исламе, Армане без всякой причины. И он даже не дерётся сейчас. Я не уверен, стоит ли людям и дальше делать ему скидку», — написал Абдель-Азиз в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Царукян уже отвечал Топурии, заявив, что у него «много свободного времени на все эти интервью».