Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойцы Джексон и Гамбурян высказали мнение о гипотетическом поединке Топурии и Царукяна

Бойцы Джексон и Гамбурян высказали мнение о гипотетическом поединке Топурии и Царукяна
Комментарии

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон и боец смешанного стиля Мэнни Гамбурян высказали мнение о гипотетическом бое между первым номером рейтинга UFC в лёгком весе россиянином Арманом Царукяном и непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Джексон. Руки Топурии могут стать проблемой.

Гамбурян. Против Топурии это будет жёстко, но может ли Арман победить его? 100% может, — заявили спортсмены в подкасте для YouTube-канала Jaxxon Podcast.

Оба бойца отметили, что противостояние между действующим чемпионом в лёгком весе Топурией и претендентом Царукяном было бы крайне зрелищным. Ранее Царукян и Топурия уже обменялись резкими высказываниями в соцсетях.

Материалы по теме
Топурия посоветовал Царукяну поменять нижнее бельё из-за снятия с реванша против Махачева
«Ты — шутка, *****». Царукян ответил на предложение от Топурии «сменить нижнее бельё»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android