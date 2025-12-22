Бойцы Джексон и Гамбурян высказали мнение о гипотетическом поединке Топурии и Царукяна

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон и боец смешанного стиля Мэнни Гамбурян высказали мнение о гипотетическом бое между первым номером рейтинга UFC в лёгком весе россиянином Арманом Царукяном и непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Джексон. Руки Топурии могут стать проблемой.

Гамбурян. Против Топурии это будет жёстко, но может ли Арман победить его? 100% может, — заявили спортсмены в подкасте для YouTube-канала Jaxxon Podcast.

Оба бойца отметили, что противостояние между действующим чемпионом в лёгком весе Топурией и претендентом Царукяном было бы крайне зрелищным. Ранее Царукян и Топурия уже обменялись резкими высказываниями в соцсетях.