Умар Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Дейвисоном Фигейреду

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов находится в активной подготовке к предстоящему бою с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильским бойцом Дейвисоном Фигейреду. Бой включён в карту турнира UFC 324, который пройдёт в Лас-Вегасе в начале 2026 года.

У Нурмагомедова в профессиональной карьере 19 побед при одном поражении. Его последний бой состоялся в октябре 2025 года, когда он одержал победу над Марио Баутистой. Фигейреду провёл свой последний бой также в октябре 2025 года, победив раздельным решением Монтела Джексона. Бразилец имеет в активе 25 побед, пять поражений и одну ничью.

