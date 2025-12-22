Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа должен будет заплатить $ 48,6 млн налогов за бой с Джейком Полом — Yahoo Sports

Джошуа должен будет заплатить $ 48,6 млн налогов за бой с Джейком Полом — Yahoo Sports
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа должен будет заплатить приблизительно $ 48,6 млн в виде налоговых сборов из своего гонорара за участие в бою с популярным американским блогером-боксёром Джейком Полом. Их поединок состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США) и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

Согласно данным Yahoo Sports, и Джейк, и Энтони заработали по $ 93 млн за бой. И поскольку их поединок прошёл на территории США, гонорар Джошуа облагается федеральным подоходным налогом по самой высокой ставке — 37%, что составляет примерно $ 34,5 млн от его заработка.

Помимо этого, так как Энтони является британским поданным, ему придётся заплатить налоги со своего дохода, полученного за рубежом, в размере $ 14,1 млн.

Материалы по теме
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android