Бывший боец UFC скончался в возрасте 63 лет

Комментарии

Бывший боец UFC, а также член Национального зала славы борьбы и трёхкратный чемпион США по греко-римской борьбе Даррелл Голар скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни. Об этом информирует портал Sherdog.

Под эгидой UFC Даррелл провёл лишь один бой. На турнире UFC 18, который прошёл 8 января 1999 года, он столкнулся с будущим чемпионом лиги в среднем весе Эваном Таннером. Поединок завершился в первом раунде на отметке 7.57 победой Таннера удушающим приёмом. Всего в качестве профессионального бойца ММА Голар одержал пять побед и потерпел шесть поражений. Его карьера в смешанных единоборствах продлилась лишь три года — с 1998-го по 2001-й. В 2013 году Голар перенёс тяжёлый инсульт, который привёл к параличу.

