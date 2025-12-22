Скидки
«Тебе нужно подраться со мной по боксу». Йоэль Ромеро бросил вызов Андерсону Силве

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро бросил вызов члену Зала славы UFC бразильцу Андерсону Силве, предложив ему провести поединок по правилам бокса.

«Я хочу попробовать себя во всех единоборствах, в том числе в боксе. Вы видели, что случилось? Андерсон Силва побил Тайрона Вудли. Но он назвал неверное имя [после поединка], сказав, что хочет драться с Крисом Уайдманом. Андерсон, друг мой, ты знаешь, что я тот, кто тебе нужен! Тебе нужно подраться со мной, а мне нужно подраться с тобой. Давай сделаем это!» – сказал Ромеро в интервью The Schmo.

