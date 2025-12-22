Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суд в Крыму вынес приговор группе людей, избивших чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали

Суд в Крыму вынес приговор группе людей, избивших чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, суд в Крыму приговорил семерых жителей Феодосии на сроки от 1,5 лет до трёх лет восьми месяцев колонии за избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом проинформировала пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Феодосийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они признаны виновными в совершении хулиганства. С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от одного года шести месяцев до трёх лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в конце июля 2024 года СМИ сообщили, что Двали был избит группой мужчин в Крыму, после того как заступился за молодого человека. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

Материалы по теме
Можно ли биться с травмой глаза? У Двали ещё есть шансы остаться в ринге
Можно ли биться с травмой глаза? У Двали ещё есть шансы остаться в ринге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android