Суд в Крыму вынес приговор группе людей, избивших чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали

Сегодня, 22 декабря, суд в Крыму приговорил семерых жителей Феодосии на сроки от 1,5 лет до трёх лет восьми месяцев колонии за избиение чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом проинформировала пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Феодосийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они признаны виновными в совершении хулиганства. С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от одного года шести месяцев до трёх лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в конце июля 2024 года СМИ сообщили, что Двали был избит группой мужчин в Крыму, после того как заступился за молодого человека. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.