Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Анкалаева сообщил, с кем Магомед проведёт следующий бой

Менеджер Анкалаева сообщил, с кем Магомед проведёт следующий бой
Комментарии

Ризван Магомедов, являющийся менеджером экс-обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, сообщил, с кем, скорее всего, проведёт следующий бой его подопечный.

«Как мы видим, Алекс, похоже, не слишком горит желанием сразиться с Магомедом в третий раз, но мы будем добиваться этого. Магомеду нужно провести один бой между поединками с Перейрой, например, с Иржи. Это стало бы отличным шагом к получению шанса побороться за титул», — приводит слова Магомедова портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 320, Анкалаев уступил Алексу Перейре нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Менеджер Анкалаева назвал сроки следующего боя россиянина в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android