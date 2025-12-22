Менеджер Анкалаева сообщил, с кем Магомед проведёт следующий бой

Ризван Магомедов, являющийся менеджером экс-обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, сообщил, с кем, скорее всего, проведёт следующий бой его подопечный.

«Как мы видим, Алекс, похоже, не слишком горит желанием сразиться с Магомедом в третий раз, но мы будем добиваться этого. Магомеду нужно провести один бой между поединками с Перейрой, например, с Иржи. Это стало бы отличным шагом к получению шанса побороться за титул», — приводит слова Магомедова портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 320, Анкалаев уступил Алексу Перейре нокаутом в первом раунде.