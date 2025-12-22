Скидки
Боец UFC: Поатан совсем другой зверь. Чимаеву лучше замолчать и остаться в среднем весе

14-й номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Грегори Родригес предостерёг непобеждённого чемпиона UFC в категории до 84 кг, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева от перехода в полутяжёлый вес и боя с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг соотечественником Алексом Перейрой.

«Поатан — это совсем другой зверь. Как сказал Робелис Деспанье, который спарринговал с ним, Алекс является тяжем, который может драться и в среднем весе. Я думаю, что лучший бой, который можно сделать с участием Перейры, это его противостояние с Джоном Джонсом или поединок Алекса за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Чимаеву лучше замолчать и оставаться в среднем весе, поскольку многие крутые парни хотят его скальп. Ему нужно подружиться с Перейрой», — приводит слова Родригеса портал AgFight.

