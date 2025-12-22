Скидки
Непобеждённый Майкл Моралес заявил, что может подраться с экс-чемпионом UFC

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий четвёртое место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес заявил, что в следующем поединке может подраться с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Моим следующим оппонентом может стать Джек Делла Маддалена. Мы ждём подтверждения от промоушена. Поединок может пройти 14 июня», — приводит слова Моралеса портал Sherdog.

Напомним, Майкл дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в июле 2017 года. В своём рекорде Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Комментарии
