«Заткнитесь». Ярослав Амосов призвал бойцов отказаться от сравнения поединков с войной

«Заткнитесь». Ярослав Амосов призвал бойцов отказаться от сравнения поединков с войной
Бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), а ныне боец UFC украинец Ярослав Амосов призвал других бойцов отказаться от сравнения поединков с войной.

«Парни говорят: «Следующий бой будет как война, я завтра иду на войну». Люди, если вы не знаете, что такое война, заткнитесь. Вы не можете говорить об этом, потому что это не война. Это другая жизнь, это не изнурительные тренировки и сгонка веса. Каждую секунду ты можешь умереть, и твой друг может умереть», — приводит слова Амосова портал Sherdog.

В своём рекорде Амосов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Динамо выступает с июня 2012 года.

