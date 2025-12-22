Экс-чемпион UFC: борцовские навыки Чимаева достаточно хороши, чтобы перейти в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад выразил уверенность в том, что у непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 84 кг, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева есть все шансы для успешной карьеры в тяжёлом весе.

«Чимаев говорит, что не хочет драться с Имавовым. Это будет противостояение Чечня – Дагестан. Очевидно, за этим стоит история. Сейчас Хамзат вызывает Перейру. Лично я жду любой из этих поединков.

Перейра переходит в тяжёлый вес. Этот шаг позволит провести поединок между Чимаевым и Прохазкой в полутяжёлом весе. Я думаю, их противостояние было бы очень интересным. И в принципе борцовские навыки Чимаева достаточно хороши, чтобы перейти в тяжёлый вес, если бы он захотел. Мы видели, как Хамзат недавно одолел Джона Джонса», — приводит слова Мухаммада портал Sherdog.