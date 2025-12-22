Скидки
Мераб Двалишвили провёл спарринг с Илией Топурией

34-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили провёл спарринг со своим другом и 28-летним непобеждённым действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Мераб дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. В североамериканской лиге Двалишвили начал выступать с декабря 2017 года. В своём рекорде грузинский боец имеет 21 победу и пять поражений.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

