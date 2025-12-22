Карлос Пратес сообщил, кого рассматривает в качестве следующего соперника

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, с кем хочет провести следующий поединок в промоушене.

«Конечно, я бы с удовольствием поборолся за пояс, но думаю, что следующим за титул будет драться Камару. Поэтому всерьёз рассматриваю возможность провести бой с Джеком Делла Маддаленой или Майклом Моралесом», — приводит слова Пратеса портал Low Kick MMA.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В своём рекорде Карлос имеет 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.