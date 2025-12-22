Скидки
Скала заработал $ 80 млн за 2 года в совете директоров ТКО, владеющей WWE и UFC — Мельтцер

53-летний легендарный рестлер и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон заработал за два года за работу в совете директоров ТКО $ 80 млн, о чём сообщил журналист и инсайдер реслинга Дэйв Мельтцер из Wrestling Observer.

При этом, как уточнил Мельтцер, в эту сумму не входят деньги, которые именитый рестлер получает по своему контракту по выплатам за продажу своего мерча и другим появлениям на шоу World Wrestling Entertainment (WWE).

TKO Group Holdings — американская компания, работающая в сфере спорта и спортивных развлечений, основателем которой является и бывший президент WWE Винс Макмэн. Сейчас ТКО принадлежат такие промоушены, как WWE и UFC.

