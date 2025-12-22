Жорж Сен-Пьер назвал способ победы над Исламом Махачевым

44-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о методе достижения победы над 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Чтобы победить Ислама Махачева, нужен боец, который способен противостоять ему в борьбе или контролировать его попытки переводов в партер. А если Ислам его всё же переведёт, парень должен подняться и установить дистанцию, чтобы биться с ним в стойке. Я думаю, нужен боец, который будет оказывать на него давление множеством финтов.

Был один парень, который доставил Махачеву много проблем. Он родом из Франции и одно время был моим спарринг-партнёром. Его звали Мансур Барнауи. Он являлся одним из моих лучших спарринг-партнёров, когда я готовился к боям… Это [Поединок Ислама с Барнауи] было в начале карьеры Махачева. Если посмотреть на тот бой, то он мог закончиться и иначе. Но то, как Мансур дрался с Махачевым, — это именно то, как нужно драться [чтобы победить Ислама]», — приводит слова Сен-Пьера портал Sherdog.