Нассурдин Имавов заявил, что собирается побеждать Чимаева за счёт ударной техники

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал о своём плане на бой с 31-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым.

«Мы сосредоточимся на своих сильных сторонах. Люди думают, что если ты дерёшься с борцом, то должен сосредоточиться только на борьбе. Это было бы ошибкой. Я не борец по натуре. Видите ли, я ударник. И буду работать над своей силой. Именно это имеет значение. Именно так я выигрываю свои бои. И, конечно же, не забывая о борьбе. Мы будем много работать над защитой от тейкдаунов», — приводит слова Имавова портал Sherdog.