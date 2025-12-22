Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нассурдин Имавов заявил, что собирается побеждать Чимаева за счёт ударной техники

Нассурдин Имавов заявил, что собирается побеждать Чимаева за счёт ударной техники
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал о своём плане на бой с 31-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым.

«Мы сосредоточимся на своих сильных сторонах. Люди думают, что если ты дерёшься с борцом, то должен сосредоточиться только на борьбе. Это было бы ошибкой. Я не борец по натуре. Видите ли, я ударник. И буду работать над своей силой. Именно это имеет значение. Именно так я выигрываю свои бои. И, конечно же, не забывая о борьбе. Мы будем много работать над защитой от тейкдаунов», — приводит слова Имавова портал Sherdog.

Материалы по теме
Павел Дуров договорился стать секундантом чемпиона UFC Чимаева
Истории
Павел Дуров договорился стать секундантом чемпиона UFC Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android