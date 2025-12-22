Арман Царукян проведёт схватку по борьбе 10 января с экс-бойцом PFL

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян проведёт схватку по борьбе с бывшим бойцом PFL американцем Лэнсом Палмером на турнире Real American Freestyle 5, который состоится 10 января. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Палмеру 38 лет. В качестве профессионального бойца ММА Лэнс дебютировал в декабре 2013 года. В своём рекорде американец имеет 23 победы и восемь поражений. Также Палмер является четырёхкратным All-American NCAA по вольной борьбе в первом дивизионе и обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.