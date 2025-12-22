Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян проведёт схватку по борьбе 10 января с экс-бойцом PFL

Арман Царукян проведёт схватку по борьбе 10 января с экс-бойцом PFL
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян проведёт схватку по борьбе с бывшим бойцом PFL американцем Лэнсом Палмером на турнире Real American Freestyle 5, который состоится 10 января. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Палмеру 38 лет. В качестве профессионального бойца ММА Лэнс дебютировал в декабре 2013 года. В своём рекорде американец имеет 23 победы и восемь поражений. Также Палмер является четырёхкратным All-American NCAA по вольной борьбе в первом дивизионе и обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Царукян мог бы стать олимпийским чемпионом. Его борьба — потрясающая
Царукян мог бы стать олимпийским чемпионом. Его борьба — потрясающая
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android