Эдди Хирн: несомненно, Энтони Джошуа — это самая большая звезда мирового бокса

Комментарии

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, лестно высказался в адрес своего подопечного.

«Сейчас нет абсолютно никаких сомнений в том, что Энтони Джошуа является самой большой звездой мирового бокса», — сказал Хирн в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером Ордена Британской империи «за заслуги в боксе».

