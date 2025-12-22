Скидки
Бокс/ММА

«Было бы здорово». Роберт Уиттакер выразил интерес к переходу в бокс

«Было бы здорово». Роберт Уиттакер выразил интерес к переходу в бокс
34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер выразил интерес к переходу в бокс.

«Да, меня это, безусловно, интересует. Конечно [мне хотелось бы попробовать себя в боксе]. Меня это определённо интересует, особенно потому, что мне не придётся проходить через боксёрский круговорот, как это делали многие парни. Если я смогу сразу перейти к этим боям, как вы их назовёте? Что это за бои? Это как те поединки, в которые приходят бойцы UFC, и они участвуют… Вот такие бои. Вы понимаете, о чём я говорю.

Думаю, там можно неплохо заработать и это поможет мне оставаться в форме. Определённо нравится этот аспект спорта. Я всегда любил ударную технику. Перейти в эту область было бы здорово. Это было бы приятным, свежим изменением», — приводит слова Уиттакера портал MMA Insight.

