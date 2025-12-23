Скидки
Джо Роган раскрыл, как Хамзату Чимаеву добиться успеха в полутяжёлом весе

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, как непобеждённому 31-летнему действующему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе, представляющему ОАЭ, Хамзату Чимаеву добиться успеха в полутяжёлом весе, если тот решит поменять категорию.

«Чимаев сможет успешно перейти в полутяжёлый вес, если потратит время и наберёт вес», — приводит слова Рогана портал Sherdog.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

