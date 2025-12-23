Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли: одержу победу над Ядонгом, а потом встречусь с Петром Яном на в Белом доме

О'Мэлли: одержу победу над Ядонгом, а потом встречусь с Петром Яном на в Белом доме
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли выразил желание провести 32-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян избегал реванша с ним.

«Когда Пётр победил Мераба, у меня произошёл психологический сдвиг. Я выйду и одержу победу над Сонг Ядонгом, а потом мы с Петром встретимся на турнире UFC в Белом доме. Люди говорят: «Ты потерпел два поражения, мы не хотим видеть этот бой». Скажи мне 25 января, что ты не хочешь видеть бой Шона против Петра. Выскажите своё мнение после этого поединка», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
А нужна ли трилогия с Двалишвили? Что дальше для Петра Яна
Опрос
А нужна ли трилогия с Двалишвили? Что дальше для Петра Яна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android