О'Мэлли: одержу победу над Ядонгом, а потом встречусь с Петром Яном на в Белом доме

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли выразил желание провести 32-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян избегал реванша с ним.

«Когда Пётр победил Мераба, у меня произошёл психологический сдвиг. Я выйду и одержу победу над Сонг Ядонгом, а потом мы с Петром встретимся на турнире UFC в Белом доме. Люди говорят: «Ты потерпел два поражения, мы не хотим видеть этот бой». Скажи мне 25 января, что ты не хочешь видеть бой Шона против Петра. Выскажите своё мнение после этого поединка», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.