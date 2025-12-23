Непобеждённый в UFC Ринат Фахретдинов исключён из ростера организации

34-летний российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, исключён из ростера UFC. Промоушен не стал продлевать контракт со спортсменом, несмотря на его положительную статистику — в семи поединках под эгидой UFC Фахретдинов одержал шесть побед и один бой завершил вничью.

Всего за профессиональную карьеру MMA Ринат провёл 26 поединков (24 победы, 1 ничья, 1 поражение). В трёх последних боях (все — в UFC) Фахретдинов одержал победы, заключительная состоялась в сентябре 2025 года — нокаутом в первом раунде над шведом Андреасом Густафссоном.

Видео: Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски