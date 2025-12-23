Скидки
Артур Бетербиев высказался о победе Петра Яна в титульном бою UFC с Мерабом Двалишвили

Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал завоевание чемпионского титула UFC в легчайшем весе российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Рад был, что наш соотечественник выиграл! Ещё один пояс в копилке у нас, можно сказать. Молодец он, он сперва проиграл, из-за этого такой тяжёлый путь у него был. Спортсмен спортсмена хорошо понимает, поэтому я… Молодец он!» — сказал Бетербиев в видеоролике, опубликованном пресс-службой команды «Архангел Михаил».

В ночь с 6 на 7 декабря мск российский боец Пётр Ян единогласным решением судей победил представителя Грузии Мераба Двалишвили и отобрал у него чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории.

Видео: Пётр Ян покидает октагон с российским флагом и поясом

