Экс-чемпион UFC: Царукян, безусловно, создаст проблемы для Топурии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд выразил уверенность в том, что первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян сможет навязать конкуренцию 28-летнему непобеждённому действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илие Топурии за счёт высококлассных навыков борьбы.

«Арман, безусловно, создаст проблемы для Илии. Его навыки в борьбе и в партере на высоте. Мы действительно увидим, насколько хорош Илия в партере [в бою с Царукяном], поскольку Арман является элитным бойцом», — приводит слова Рокхолда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.