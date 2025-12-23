Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион UFC: матчмейкеры делают всё, чтобы Пимблетт завоевал титул

Бывший чемпион UFC: матчмейкеры делают всё, чтобы Пимблетт завоевал титул
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд раскритиковал решение руководства лиги дать пятому номеру рейтинга UFC в лёгком весе англичанину Пэдди Пимблетту бой за временный титул UFC в категории до 70 кг с соотечественником Джастином Гэтжи. Их поединок состоится 25 января на турнире UFC 324.

«В UFC делают всё возможное, чтобы устроить маленькому Пэдди возможность побороться за титул. Меня раздражают бойцы, которые считают, что временный титул что-то значит. Они делают всё, чтобы Пэдди получил выгодные бои, смог стать чемпионом и вернуть любовь к этому виду спорта в Великобританию», — приводит слова Рокхолда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC: Царукян, безусловно, создаст проблемы для Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android