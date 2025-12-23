Бывший чемпион UFC: матчмейкеры делают всё, чтобы Пимблетт завоевал титул

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд раскритиковал решение руководства лиги дать пятому номеру рейтинга UFC в лёгком весе англичанину Пэдди Пимблетту бой за временный титул UFC в категории до 70 кг с соотечественником Джастином Гэтжи. Их поединок состоится 25 января на турнире UFC 324.

«В UFC делают всё возможное, чтобы устроить маленькому Пэдди возможность побороться за титул. Меня раздражают бойцы, которые считают, что временный титул что-то значит. Они делают всё, чтобы Пэдди получил выгодные бои, смог стать чемпионом и вернуть любовь к этому виду спорта в Великобританию», — приводит слова Рокхолда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.